Adana'da polis memurları kan ve kök hücre bağışı yaptı

ADANA (AA) - Adana'da polis memurları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılay Adana Şubesi işbirliğinde İl Emniyet Müdürlüğü binasında, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Çok sayıda polisin destek verdiği kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de kan bağışında bulundu.

İnci gazetecilere, her yıl olduğu gibi bu yıl da emniyet teşkilatının Türk Kızılayın yanında yer alarak kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Kızılayın kan ihtiyacının olduğunu ifade eden İnci, "Bizler de Adana Emniyet Müdürlüğü olarak kan bağışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu bağış sayesinde hem vücudumuzun hücrelerinin yenilendiğini biliyoruz hem de insanı yaşatıyoruz. Yaşatmak, bir vatandaşlık ve insani görevimizdir. Bu da bizim asli görevlerimizden biri. Bugün de onu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, bağışta bulunarak kendilerine destek veren İnci'ye ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.