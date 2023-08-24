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        Adana'da tartıştığı oğlunun tabancayla vurduğu baba öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:05
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        Adana'da tartıştığı oğlunun tabancayla vurduğu baba öldü
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı oğlunun tabancayla vurduğu baba hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ç.G. (18), evde uyuşturucu kullanıp annesi Zarife G'yi (40) darbettiği gerekçesiyle babası Aydın G. (42) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.G, tabancayla babası Aydın G'ye ateş ederek kaçtı.

        Zarife G'nin olayı bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Aydın G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla firari şüpheli Ç.G'yi yakaladı.

        Hayatını kaybeden Aydın G'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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