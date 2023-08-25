Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        "Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 00:10 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında yarım kalan lise eğitimini tamamlayan 5 çocuk annesi Zehra Çiftçi, bu yıl ilk kez girdiği üniversite sınavında aldığı puanla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.

        Ailesiyle İzmir'de yaşarken lise eğitimini yarıda bırakan Çiftçi (45), evlenip Adana'ya yerleşti.

        Çocuklarının da olmasının ardından çok istediği lise diploması hayalinden uzaklaşan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadınlara yönelik başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesinin detaylarını öğrenerek, yarım kalan eğitim hayatına devam etmeye karar verdi.

        AK Parti Yüreğir İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini de yürüten Çiftçi, proje kapsamında lise diplomasını aldı.

        Çiftçi, liseyi bitirdikten sonra bu yıl ilk kez girdiği üniversite sınavında aldığı puanla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

        Zehra Çiftçi, AA muhabirine, eğitim hayatına devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

        "Nerede Kalmıştık" projesini öğrenir öğrenmez harekete geçtiğini anlatan Çiftçi, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı 'Nerede Kalmıştık' projesiyle heyecanlandım. İçimde ukde kalan lise hayatını tamamlamayı düşündüm. Bunun için hemen harekete geçtim. İzmir'deki okuduğum liseyle iletişime geçtim ve tasdiknamemi aldım. Yarım kalan eğitimimi tamamladım." diye konuştu.

        - "Birinci tercihimin geldiğini görünce çok sevindim"

        Çiftçi, liseyi bitirdikten sonra çocuklarının, üniversiteye de başlaması için kendisini teşvik ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Üniversite sınavına girdim ve tercihlerimi yaptım. Sınav sonuç ekranında birinci tercihimin geldiğini görünce çok sevindim. Kızımla birlikte bakmıştık, sevincimi anlatamam. Türlü sebeplerden dolayı eğitimini yarıda bırakan tüm kadınların, eğitimlerini bu projeyle tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde çok kıymetli bir proje. Bence bütün ev hanımları için bir ışık. Bundan sonraki hedefim üniversitemi başarıyla bitirip diplomamı da Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden almak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza kadınlara hayatın her alanında verdiği değerden dolayı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye 'Nerede Kalmıştık' projesiyle kadınlara eğitimlerini tamamlama fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum."

        Çiftçi, üniversiteye gideceği ilk günü düşündükçe heyecanlandığını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Szymanski alev aldı
        Szymanski alev aldı
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!

        Benzer Haberler

        Belediye Başkanı Kocaispir, Yüreğir'de vatandaşlarla buluştu
        Belediye Başkanı Kocaispir, Yüreğir'de vatandaşlarla buluştu
        Adana'da çiftçilere ekipman desteği yapıldı
        Adana'da çiftçilere ekipman desteği yapıldı
        Adana'da tartıştığı oğlunun tabancayla vurduğu baba öldü
        Adana'da tartıştığı oğlunun tabancayla vurduğu baba öldü
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Annesini döven babasını öldürdü
        Annesini döven babasını öldürdü
        Alkollü 2 kişinin trafik polislerine saldırısı kamerada
        Alkollü 2 kişinin trafik polislerine saldırısı kamerada