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        Adana'da tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:05
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        Adana'da tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün Ç.G'nin (18), evde uyuşturucu kullanıp annesi Zarife G'yi (40) darbettiği gerekçesiyle tartıştığı babası Aydın G'yi (42) tabancayla vurarak öldürmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

        Buna göre, Aydın G'nin eşini darbetmesi üzerine evdeki iki çocuğundan biri, mağazada çalışan Ç.G'yi telefonla arayıp olayı bildirdi.

        Bunun üzerine eve giden Ç.G'nin annesini darbeden babasıyla tartıştığı ve babasına ait ruhsatsız tabancayla cinayeti işlediği belirtildi.

        Öte yandan, ailenin kirada yaşadığı, Aydın G'nin çalışmadığı ve Ç.G'nin ailesini geçindirmek için eğitimine devam etmeyip çalışmaya başladığı öğrenildi.

        Ç.G. ifadesinde, esrar kullanımının ardından sentetik uyuşturucuya yöneldiğini öne sürdüğü babasının, kendilerine de sürekli eziyet ettiğini iddia etti.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

        Ç.G. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Ç.G. (18), evde uyuşturucu kullanıp annesi Zarife G'yi (40) darbettiği öne sürülen babası Aydın G. (42) ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.G, tabancayla babası Aydın G'yi vurarak öldürmüştü. Polis ekipleri evden kaçan Ç.G'yi ilçedeki bir parkta olayda kullandığı silahla yakalamıştı.

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