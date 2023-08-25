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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:00
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe Mahallesi ile Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde belirlediği 3 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde, 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu, 2,66 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 214 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira ve 1000 ruble ele geçirildi.

        Polis ekipleri, adreslerdeki şüpheliler Emre Y. (28) ve Y.G'yi (18) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emre Y. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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