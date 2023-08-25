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        Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin finalistleri belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:52 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:52
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        Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin finalistleri belli oldu
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        ADANA (AA) - Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın 11 finalisti belirlendi.

        Festival komitesinin açıklamasına göre, bu yıl 18-24 Eylül'de 30'uncusu gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 45 yapım başvurdu.

        Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 11 film Adana'da sinemaseverlerle buluşacak.

        Festivalde, yönetmen Alpgiray Uğurlu'nun "Açık Kapılar Ardında", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Eylem Kaftan'ın "Bir Gün 365 Saat", Fikret Reyhan'ın "Cam Perde", Tufan Şimşekcan'ın "Ceylin", Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu", Büşra Bilginer'in "Kıyıda", Esra Saydam ve Malik Isasis'in birlikte yönettiği "Öte", Umut Subaşı'nın "Sanki Her Şey Biraz Felaket", Aslıhan Ünaldı'nın "Suyun Üstü", Filiz Kuka'nın "Yüzleşme" filmleri jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.

        Festival kapsamında "Açık Kapılar Ardında", "Annesinin Kuzusu", "Ceylin", "Karganın Uykusu", "Kıyıda", "Suyun Üstü" filmlerinin dünya prömiyerleri, "Bir Gün 365 Saat" ve "Öte" filmlerinin ise Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirilecek.

        En iyi film ödülünün 500 bin lira olduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda tüm kategorilerde 1 milyon 60 bin lira ödül verilecek.​​​​​​​​​​​​​​

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