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        TSYD Adana Şubesi yeni idari binasına kavuşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:50
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        TSYD Adana Şubesi yeni idari binasına kavuşacak
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        ADANA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde çıkan yangında zarar gören idari binanın yerine yenisi yapılacak.

        TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle, 3 Temmuz'da çıkan yangında büyük zarar gören merkez Seyhan ilçesi Merkez Park'ta bulunan tesislerde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Taraflar, yangında kullanılamaz hale gelen tesisteki idari binanın yeniden yapımı için protokol imzaladı.

        Hoşfikirer, imza töreninde yaptığı konuşmada, yangının ardından DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu ve ekibinin kendilerini ziyaret ederek buraya nasıl faydalı olabileceklerini sorduğunu söyledi.

        Karslıoğlu ve ekibinin yaptıkları çalışmalar sonucunda idari binanın yapımını üstlenecek sponsor firmaların bulunduğunu aktaran Hoşfikirer, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Yaralarını en kısa sürede saracaklarına inandıklarını ifade eden Hoşfikirer, "Buradaki görüntü her şeyden daha kıymetli. Çünkü güzel dostluklar bütün sorunların üstesinden gelir. Bu masada bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da Adana'nın bir spor kenti olduğunu belirterek, TSYD Adana Şubesinin şehirdeki spor faaliyetlerinin yerel ve ulusal anlamda duyurulmasını sağlayarak buna önemli katkıda bulunduğunu anlattı.

        Karslıoğlu ise federasyon olarak yangının ardından yaptıkları toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasındaki Karay Beton firmasının projeyi üstlenmeyi kabul ettiğini dile getirdi.

        Her duyarlı projede yer aldıkları için yönetim kurulu olarak firmaya teşekkür eden Karslıoğlu, "Binanın inşaat çalışmalarına 29 Ağustos'ta başlanacak. Hedefimiz 60 gün içerisinde burayı kullanıma hazır hale getirmek." diye konuştu.

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