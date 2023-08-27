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        Edis, Ceza ve Güneş, Fanta Fest'in Adana durağında sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 00:22 Güncelleme: 27.08.2023 - 00:39
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        Edis, Ceza ve Güneş, Fanta Fest'in Adana durağında sahne aldı
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        ADANA (AA) - "Fanta Fest" kapsamında sanatçılar Edis, Ceza ve Güneş, Adana'da konser verdi.

        İlki 2001'de düzenlenen Fanta Fest coşkusu, tüm hızıyla sürüyor.

        Geçen yıl 10 ilde binlerce müzikseverle buluşan Fanta Fest kapsamında bu sene Bursa, İzmir, Denizli ve Antalya'nın ardından Adana'da konser düzenlendi.

        Müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis, Ceza ve Güneş ile taşıyan Fanta Fest konseri, alışveriş merkezinin otoparkında yoğun katılımla gerçekleşti.

        Edis, Ceza ve Güneş'in sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde alanı dolduran binlerce kişi, sanatçılara eşlik etti.

        Fanta Fest, bu yıl ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle depremden etkilenen 200 lise ve üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak.

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