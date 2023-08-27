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        Adana'da tarihi köprüye sprey boyayla yazı yazılmasına vatandaşlardan tepki

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 18:05 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:05
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        Adana'da tarihi köprüye sprey boyayla yazı yazılmasına vatandaşlardan tepki
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        ADANA (AA) - Adana'da tarihi Taş Köprü'ye sprey boyayla çeşitli yazılar yazılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

        Roma Dönemi’nde yapıldığı değerlendirilen, Adana Arkeoloji Müzesi kayıtlarında da 1700 yıllık olduğu belirtilen köprüye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı.

        Seyhan ve Yüreğir ilçelerini bağlayan köprüde vakit geçirenler, daha önce birçok kez temizlik çalışması yapılan köprüye yeniden yazılar yazılmasına tepki gösterdi.

        Yusuf Polat, AA muhabirine, Taş Köprü'nün kentin en önemli sembolü olduğunu söyledi.

        Yapının boyayla kirletilmesini doğru bulmadığını belirten Polat, "Yazı ve boyamalar memleketimize yakışmıyor. Burası turistik bir yer. Bunu yapan insanları kınıyoruz. Burası Taş Köprü olarak kalmalı, temiz tutulmalı." diye konuştu.

        Taş Köprü, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2006'da restore edilip yaya ve bisiklet trafiğine açılmıştı.

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