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        Adana'da silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:48 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:54
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        Adana'da silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi Emin Ağa Caddesi'ndeki parkta oturan Ulaş E, Recep Y, Hasan K. ve Mustafa Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ulaş E. ile Mustafa Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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