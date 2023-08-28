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        Adana'da otomobilin çarptığı çok sayıda koyun telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:16
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        Adana'da otomobilin çarptığı çok sayıda koyun telef oldu
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        ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde yola çıkan sürüye otomobilin çarpması sonucu çok sayıda koyun telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmekte olan koyun sürüsüne henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, sürüdeki çok sayıda koyun telef oldu.

        Telef olan koyunlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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