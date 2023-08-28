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        Adana'da otomobilde 4 kilogram esrar ele geçirildi

        Adana'da bir otomobilde 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:03
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        Adana'da otomobilde 4 kilogram esrar ele geçirildi
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        ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilde 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yaptı. Dedektör köpeğin tepki verdiği aracın bagajında bulaşık deterjanı ve kahve kaplı 5 pakette 4 kilogram esrar bulundu.

        Aracın sürücüsü M.T. (21) ve yanındaki U.Ş. (21) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, tatile gittiklerini ve uyuşturucuyu gidecekleri yerde kullanacaklarını söyledikleri öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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