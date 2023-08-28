Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:47 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

        Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında kadın cesedi olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
        Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı (2)
        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı (2)
        Adana'da sağanak etkili oldu
        Adana'da sağanak etkili oldu
        Adana´da sağanak hazırlıksız yakaladı
        Adana´da sağanak hazırlıksız yakaladı
        Kadınların saç saça kavgası kamerada
        Kadınların saç saça kavgası kamerada
        Tartıştığı kanser hastası eşini öldürüp, polise teslim oldu (2)
        Tartıştığı kanser hastası eşini öldürüp, polise teslim oldu (2)