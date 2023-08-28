Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında kadın cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sudan çıkardığı ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.