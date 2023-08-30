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        Adana'da otomobilde 14 kilo 490 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:51 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:51
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        Adana'da otomobilde 14 kilo 490 gram esrar ele geçirildi
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        ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığını belirlediği Veysi D'yi (33) takibe aldı.

        Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı kent merkezinde durdurup arama yaptı.

        Otomobildeki 3 valizi inceleyen ekipler, 28 pakette 14 kilo 490 gram esrar buldu.

        Gözaltına alınan Veysi D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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