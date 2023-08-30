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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:04 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:04
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kutlandı
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        ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Adana'da, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çelenk sundu.

        Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile gazilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Buradaki törenin ardından Vali Köşger, Tuğgeneral Yürüten ve Belediye Başkanı Karalar, Adana Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

        Program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şiirler okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

        - Mersin

        Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

        Daha sonra Kültür Merkezi'nde devam eden programda tebrikleri kabul eden Vali Pehlivan, ardından Fırat ve Seçer ile askeri araca binip alandaki katılımcıları selamladı, herkesin bayramını kutladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler de şiirler okudu. Törende, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Komando Birliği, tüfekle gösteri yaptı.

        Müzik eşliğindeki gösteri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Komandoların zeybek oynağı etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Hatay

        Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Mustafa Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş çelenk sundu.

        Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile gazilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

        Buradaki törenin ardından protokol üyeleri, Antakya Şehitliği'nde, şehit mezarlarını ziyaret etti.

        Daha sonra Vali Masatlı, Tuğgeneral Mete ve Belediye Başkanı Savaş, Hatay Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de törenler Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Erdinç Yılmaz, anıt şeref defterini imzaladı.

        Devlet Bahçeli Bulvarı'nda devam eden törenlere Vali Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından mehter takımı konseri ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

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