Adana'da amcasının tabancayla vurduğu 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün 1 kişinin öldüğü olayda yaralanan 5 kişi arasında bulunan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde, dün aile arasında yenilen yemek sırasında B.Y'nin (29) tabancayla vurarak ağır yaraladığı yeğeni Y.Y. (6), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Böylelikle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olayın ardından aynı silahla yaşamına son vermek isteyen B.Y. ile yaraladığı yeğeni E.Y'nin (9) hayati tehlikesinin sürdüğü, annesi H.Y. ve yengesi E.Y'nin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kışla Mahallesi'nde, dün aile arasında yenilen yemek sırasında B.Y, henüz belirlenemeyen sebeple ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı.

B.Y. daha sonra aynı silahla yaşamına son vermek istemişti. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Saldırganın ağabeyi H.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.