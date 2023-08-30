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        Adana Demirspor-Genk maçına doğru

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:12 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:15
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        Adana Demirspor-Genk maçına doğru
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        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Genk ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, "Önemli bir maç olduğunu bilerek futbolumuzu ortaya koyacağız ve istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız." dedi.

        Kluivert, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maçın önemini bildiklerini belirterek, "Önemli bir maç olduğunu bilerek futbolumuzu ortaya koyacağız ve istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız. Genk ilk maçta iyi oynadı. Bizim amacımız maçı domine etmek ve istediğimiz sonucu alabilmek." diye konuştu.

        Kluivert, rakibin çok farklı bir atmosferle karşılaşacağını ifade ederek, "Ortaya koyacağımız futbolla istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Baktığınızda biz baskı kurmayı seven bir takımız. Sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız." dedi.

        Taraftarlarının desteğine de dikkati çeken Kluivert, şöyle konuştu:

        "Dolu bir statta oynamak herkesin istediği bir şey. Bizim 12. adamımız orada. Her zaman yaptıkları gibi arkamızda duracaklarını biliyorum. Geldiğim günden beri kendi evimizde oynadığımız maçlarda hep arkamızda durdular. Biliyorum ki beklentileri yüksek ama bizim de onlardan beklentimiz yüksek."

        Maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Kluivert, "Açıkçası kendi işimize konsantre olmamız lazım. 2-1'lik sonuç çok büyük bir fark değil. Hiçbir şekilde aceleci davranmamız gereken bir durum yok. Farklı bir atmosfer, farklı bir maç olacak. Rakibin efektif oyuncuları hem forvet hem orta sahada var. Bizim konsantre olmamız lazım. Bizim için yarınki anahtar kelime topa sahip olmak. Topa sahip olan takım istediğini daha fazla yapabilecektir." açıklamasında bulundu.

        Kluivert, ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Rodrigues'in iyi olduğunu ve oynayabilecek durumda olduğunu sözlerine ekledi.

        - Emre Akbaba: "Kazanmak için oynayacağız"

        Oyuncu Emre Akbaba da takım olarak maçın öneminin bilincinde olduklarını vurguladı.

        Maça hazır olduklarını ve yarını sabırsızlıkla beklediklerine dikkati çeken Emre, şunları kaydetti:

        "Sahamızda çok daha iyi oynayan bir takımız. Yarın da galibiyet almamız lazım. Kazanmak için oynayacağız. Stadın dolu olması bizim için motivasyon anlamında çok önemli. Maçı kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu hissettiriyor. Geçen seneden beri taraftarla güzel galibiyetler aldık. İnşallah bir yenisini daha ekleriz. Hocamızın istediklerini net olarak biliyorum ve ben de karşılığını vermek istiyorum."

        Genk, Belçika'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenmişti.

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