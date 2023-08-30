Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
ADANA (AA) - Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Büyükşehir, Çukurova ve Seyhan belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Polisevi Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla cadde boyunca yürüdü. Yürüyüş, Uğur Mumcu Bulvarı'nda tamamlandı.
Ardından, bulvarda müzik grubu "KÖFN" konser verdi.
Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve bazı milletvekilleri katıldı.