Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldüren 3 kişiyi de yaralayan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'da önceki gün ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı.

        Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı (2)
        Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı (2)
        Adana'da komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Adana'da komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü
        Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü
        Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı
        Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı
        Wouter Vrancken: Maç boyunca etkili bir şekilde oynamamız lazım
        Wouter Vrancken: Maç boyunca etkili bir şekilde oynamamız lazım
        Adana Demirspor-Genk maçına doğru
        Adana Demirspor-Genk maçına doğru