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        Adana'da tırda 16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:59 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:09
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        Adana'da tırda 16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi
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        ADANA (AA) - Adana'da bir tırda yapılan aramalarda 16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir tırı takibe alarak kent merkezinde durdurdu.

        Ekipler, araçta narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yaptı.

        Köpeğin, aracın sürücü dinlenme alanındaki çuvala tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 32 pakette 16 kilo 820 gram esrar bulundu.

        Bunun üzerine sürücü Kemal E. (50) ve yanındaki Mehmet A. (27) gözaltına alındı.

        Şüphelilerden Kemal E, ifadesinde Mehmet A'yı yolda otostop yapması üzerine durumuna üzülüp aracına aldığını, bu kişinin yanındaki çuvalla araca bindiğini ve çuvalda uyuşturucu bulunduğunu bilmediğini öne sürerek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

        Zanlı Mehmet A. ise sürücü Kemal E'nin arkadaşı olduğunu, yolculukta kendisine eşlik ettiğini ve bulunan uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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