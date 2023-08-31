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        Yukatel Adana Demirspor-Genk

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:17 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:17
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        Yukatel Adana Demirspor-Genk
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        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor ile Belçika temsilcisi Genk arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Cherif Ndiaye

        Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe, Munoz, Hrosovsky, Galarza, El Khannouss, Fadera, Sor, Oyen

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