Yukatel Adana Demirspor-Genk
ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor ile Belçika temsilcisi Genk arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Cherif Ndiaye
Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe, Munoz, Hrosovsky, Galarza, El Khannouss, Fadera, Sor, Oyen