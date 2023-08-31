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        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:13 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:13
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        Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Cherif Ndiaye

        Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe, Munoz, Hrosovsky, Galarza, El Khannouss, Fadera, Sor, Oyen

        Sarı kart: Dk. 25 Fadera (Genk)

        Gol: Dk. 45+9 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Yukatel Adana Demirspor, Belçika temsilcisi Genk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        3. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda top az farkla auta çıktı.

        9. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ndiaye, rakibinin markajından sıyrılıp yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Vandevoordt, ayağıyla meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

        17. dakikada sağ kanattan hızla kaleye hareketlenen Belhanda, meşin yuvarlağı altıpas içerisindeki Ndiaye'ye bıraktı. Senegalli oyuncu topu ağlarla buluştursa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        29. dakikada Yusuf Sarı, Belhanda ile yaptığı verkaçın ardından ceza yayından şutunu çekti. Savunmaya çarpan top, az farkla kornere çıktı.

        36. dakikada Genk, etkili geldi. Ceza yayına hareketlenen El Khannouss'un şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

        37. dakikada ceza sahasında Kayambe'yi geçen Yusuf Sarı, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Vandevoordt, topu güçlükle kornere çeldi.

        45+7'de Adana ekibi penaltı kazandı. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında meşin yuvarlak, Genk kaptanı Hrosovsky'in eline çarpınca hakem Jose Luis Munuera, penaltı noktasını işaret etti.

        45+9'da Ndiaye'nin kullandığı penaltıda kaleci Vandevoordt, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Hızla hareketlenen Senegalli forvet, bir kez daha dokunduğu topu ağlara gönderdi: 1-0

        İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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