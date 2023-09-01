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        Yukatel Adana Demirspor-Genk maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 01:40 Güncelleme: 01.09.2023 - 01:40
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        Yukatel Adana Demirspor-Genk maçının ardından
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        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarla 5-4 yenilerek turnuvadan elenen Yukatel Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, gruplara kalmayı çok istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sancak, çok güzel ve keyifli bir maç izlediklerini belirtti.

        Çok güçlü bir takıma karşı oynadıklarını dile getiren Sancak, şunları kaydetti:

        "Netice itibarıyla maç sonucu galip geldik. Keşke 2-0 galip gelseydik ama olmadı. Son dakikalarda Belhanda'nın pozisyonu gol olsaydı bu iş bitmişti, penaltılara da kalmazdık. Penaltılarda çok talihsizlik yaşadık. Direğe çarpıp kalecinin arkasından geçip öbür tarafta çıkıyor, futbolda bunlar var."

        Önlerine bakacaklarını vurgulayan Sancak, "Lige döndük önümüzdeki pazar günü maç var. Futbolcular çok üzgünler, onları toparlayıp lige döneceğiz. Yani evimize geri döndük. İlk 20-25 dakikada 3-0 olacak maçtı ama atamayınca böyle oluyor. Netice itibarıyla çok kaçırdık." diye konuştu.

        Maçın içerisinde Belhanda'nın elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Sancak, "Güzel bir futbol gecesi yaşadık umarım futbol severler bu maçtan memnun kalmışlardır. Bizi izlemeye devam etsinler. Biz elimizden geleni yaptık. İyi mücadele ettik ama olmadı. Güçlü rakiplerle karşılaştık." şeklinde konuştu.

        Sancak, pazar günü Hatayspor ile yapacakları lig karşılaşması hakkında dostane bir maça çıkacaklarını ifade etti.

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