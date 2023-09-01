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        Adana'da palet deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Adana'da bir ahşap palet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 04:58 Güncelleme: 01.09.2023 - 05:00
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        Adana'da palet deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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        ADANA (AA) - Adana'da bir ahşap palet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, evlerinden çıkan vatandaşların alevlere yaklaşmasına izin vermedi.

        İtfaiye ekipleri, yükselen alevlerin çevredeki evlere ve iş yerlerine sıçramaması için mücadele ederken, polis TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ile çalışmalara destek verdi.

        Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

        Soğutma çalışmalarına devam eden ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

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