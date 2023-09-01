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        Adana'da panelvanda 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:04
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        Adana'da panelvanda 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi
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        ADANA (AA) - Adana'da bir panelvanda yapılan aramalarda 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir panelvanı takibe aldı.

        Ekipler, aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yaptı.

        Köpeğin, araçta yüklü mobilyalara tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, çuval içerisinde 58 kilo 574 gram esrar bulundu.

        Bunun üzerine sürücü Tolga U. (41) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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