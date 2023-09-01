Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'da, tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı.

        Giresun-Hatay seferini yapan Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 320 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü 51 ACV 753 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

        Benzer Haberler

        Adana'da panelvanda 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi
        Adana'da panelvanda 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi
        Minibüsteki mobilyaların içinden 58 kilo esrar çıktı
        Minibüsteki mobilyaların içinden 58 kilo esrar çıktı
        BALKONA ÇAĞIRIP, TABANCAYLA BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ
        BALKONA ÇAĞIRIP, TABANCAYLA BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ
        Balkona çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü
        Balkona çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü
        ADANA'DA, PALET İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
        ADANA'DA, PALET İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
        Adana'da, palet imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Adana'da, palet imalathanesinde çıkan yangın korkuttu