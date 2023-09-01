Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl açılış törenleri düzenlendi

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Adana'da, Baro Başkanı Semih Gökayaz tarafından kentteki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, baronun yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar katıldı.

- Mersin

Mersin'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Baro Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özdemir, yeni adli yılın toplumun her kesimi için adil olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Törende, baro yönetim kurulu üyesi Avukat Çiğdem Ataş Erçolak da konuşmasında yeni adli yılda beklentilerini anlattı.

- Hatay

Hatay'da da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Kerimhan Acer ile Baro Başkanı Cihat Açıkalın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törene, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de yeni adli yılın açılışı nedeniyle valilik kampüsü içerisindeki Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy tarafından çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Arısoy, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yeni adli yıl açılışının hüzünlü başladığını söyledi.

Deprem nedeniyle adliye binasında meydana gelen hasarın onarıldığını, Düziçi ve Bahçe adliyelerinin de geçici olarak başka binalara taşındığını dile getiren Arısoy, şunları kaydetti:

"Bunların yanında deprem felaketi sebebiyle adli ve idari davalarda yaşanacak yoğunluğu öngören Adalet Bakanlığımız, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun takdir ve prensipleriyle, ilimizde İdare Mahkemesi Başkanlığı, 4. Ağır Ceza Mahkemesi başta olmak üzere yeni hukuk ve ceza mahkemeleri kurulmuş, çok sayıda hakim ve cumhuriyet savcısı meslektaşımız atanmıştır. Yeni atanan meslektaşlarıma başarılar diliyorum."