Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 4 sanığa 15'er yıl hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen biri tutuklu 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 1 Ocak'ta tutuklanan E.K. ile haklarında adli kontrol tedbiri bulunan B.B, M.S.T. ve K.Y. için Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Akkapı Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıklar M.S.T. ve K.Y'nin evin yanındaki arsada gözcülük yaptığı, E.K. ve B.B'nin ise sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobil ile yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, sanıklardan uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ikamette hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatılan iddianamede, ayrıca evde kanepe içine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdiği de aktarıldı.

İddianamede, sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, E.K, B.B, M.S.T. ve K.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.