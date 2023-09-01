Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 14 Haziran'da tutuklanan Suriye uyruklu A.E.M. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, A.E.M'nin dijital materyallerinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

        A.E.M'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüte ait araçları tamir ettiği, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve telefonunda Suriye'deki çatışmalarda yer aldığına ilişkin fotoğraf ve görüntü tespit edildiği, silahlı eylemlerde "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı ve örgütten düzenli olarak maaş aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık A.E.M'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık

        Benzer Haberler

        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 4 sanığa 15'er yıl hapis istemi
        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 4 sanığa 15'er yıl hapis istemi
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl açılış törenleri düzenlen...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl açılış törenleri düzenlen...
        Ağabeyi ve yeğenini öldürdü; ailesi cenazesini almadı
        Ağabeyi ve yeğenini öldürdü; ailesi cenazesini almadı
        Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
        Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
        Adana'da panelvanda 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi
        Adana'da panelvanda 58 kilo 574 gram esrar ele geçirildi
        Minibüsteki mobilyaların içinden 58 kilo esrar çıktı
        Minibüsteki mobilyaların içinden 58 kilo esrar çıktı