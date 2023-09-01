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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:06
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serdar Soydan, Emre Doğu

        Adanaspor: Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Champness (Dk. 88 Batuhan Yılmaz), Harun Alpsoy (Dk. 60 Tetteh), Ayuk (Dk. 79 Mutlu Aksu Doğan), Diakite, Dabo, Metehan (Dk. 60 Serhat Kot)

        Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar (Dk. 85 Emir Ortakaya), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 54 Barış Alıcı), Mesut Can Tunalı (Dk. 64 Doğukan Taşdemir), Candeias, Amaral (Dk. 64 Emre Nefiz), Cem Ekinci, Souza (Dk. 85 Atabey Çiçek)

        Goller: Dk. 11 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 90+8 Barış Alıcı (Kocaelispor)

        Sarı kart: Dk. 74 Burak Öksüz (Kocaelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 30 Diakite (Adanaspor)

        ADANA (AA) - Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi.

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