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        Adanaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 00:18 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:28
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        Adanaspor-Kocaelispor maçının ardından
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        ADANA (AA) - Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, "Şanssız bir gol yedik. Sonrasında 10 kişiyle uzatmalarla birlikte 70 dakika bu çocuklar bir onur mücadelesi verdi." dedi.

        Özhan Pulat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

        Oynanan kötü futbolun sorumluluğunun kendisinde olduğunu belirten Pulat, "Şanssız bir gol yedik. Sonrasında 10 kişiyle uzatmalarla birlikte 70 dakika bu çocuklar bir onur mücadelesi verdi. Keçiören maçında oynadığımız kötü futbolun sorumlusu benim ama bu maç futbolu çirkinleştirmeden, futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Kaleciden başlayarak sürekli pas oyunu oynayan, açıları kapatan, sonrasında 10 kişi kalmamıza rağmen Kocaelispor gibi bir takıma karşı topa fazla sahip olmak daha can acıtıcı. Rakibin çok önemli silahları var." diye konuştu.

        Şanssız bir kırmızı kart gördüklerini anlatan Pulat, şöyle devam etti:

        "Ben hiçbir zaman bahanelere sığınmam. 18 yıldır Süper Lig ve 1. Lig'de çalışıyorum. VAR'ın olduğu günden bu yana kulübedeyim. İki tartışmalı pozisyonda 4'er dakika oyunun durup, pozisyona izlediği yerden karar verememek... Penaltı değilse bu hemen geri bildirim verilen bir şey. Daha maçın başında bize sarı kart veriyorsun. Biz, başkanıyla yöneticisiyle oyuncu grubuyla çok emek veriyoruz. Her santimini bu çocuklar hesaplıyor ama bu emeğin karşılığı bu kadar basitçe verilen kararlarla cezalandırılmamalıydı diye düşünüyorum."

        - Kocaelispor cephesi

        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezonun kilit maçlarından birini oynadıklarını ifade etti.

        Milli arada takımın motivasyonunu artıracak bir galibiyet aldıklarını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

        "Bugün önceliğimiz kazanmaktı ve bu yüzden 3 puan aldığımız için mutluyum. Karşımızda çok genç, çok koşan, mücadele eden ve maçlarını analiz ettiğimiz zaman şanssız mağlubiyetler alan bir takım vardı. Bugün 6-7 puanlı bir takım karşımızda olmalıydı. Bugün oyuna iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimize aldık. Rakibe ne oynamak istediğimizi kabul ettirirken golü bulduk. Rakip eksildikten sonra bizde de bir şeyler eksildi ve ondan sonraki süreç istediğimiz gibi gitmedi. Daha çok pozisyona girmemiz gerekiyordu ama maalesef bunu yapamadık."

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