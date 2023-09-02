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        Adana Demirspor, yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:08
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        Adana Demirspor, yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak
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        ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 yenerek başladığı sezonun ikinci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

        Ligin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu dolayısıyla ertelenen Adana ekibi, maç eksiğiyle ligin 11. sırasında bulunuyor.

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