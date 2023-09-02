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        Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:41
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        Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıkıp takla attı.

        Yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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