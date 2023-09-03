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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:46
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
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        ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancayla vurulan genç yaralandı.

        Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, motosikletiyle seyir halindeki M.E.Ç'ye (16) tabancayla ateş açtı.

        Sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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