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        Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise dava

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:53
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        Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise dava
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        ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanan eski polis sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, 24 Mayıs'ta tutuklanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen A.D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanığın FETÖ içinde kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği ve diğer "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu iddianamede yer aldı.

        İddianamede, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiği, GSM hattı üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel sohbet toplantılarını organize ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle ve hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan adli işlem yapılan ve örgüt içinde mahrem imam olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.Ö. ile ByLock irtibatının belirlendiği ve bu şekliyle örgüte bağlanıp, örgütte sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak sanık A.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamede yer verilen savunmasında suçlamaları reddeden tutuklu sanık A.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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