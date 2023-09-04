Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün kanında uyuşturucu çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün kanında uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, sanığın kaza sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi.

        Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda 6 Nisan'da durakta bekleyen Halil (71) ve eşi Fadime Çiftçi'nin (54) öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, yolcu taşıyan Yusuf K'nin caddede giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kontrolden çıkan dolmuşun durakta bekleyenlere çarptığı anlatıldı.

        Sanığın, kaza günü uyuşturucu etkisinde olduğunun polis ekiplerince tespit edildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

        Sanıktan kan ve idrar örneği alındığı belirtilen iddianamede, "Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesince sanıktan alınan kan örneğinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden amfetamin, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, idrar örneğinde ise esrar etken maddesi bulunduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        - Bilirkişi sürücünün asli kusurlu olduğu yönünde rapor verdi

        İddianamede, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

        Raporda, şunlar kaydedildi:

        "Sanığın, Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'sürücüler trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadır' ile 'uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş kişilerin araç kullanması yasaktır' kurallarını ihlal ettiği, uyuşturucunun etkisi altında araç kullanıp şerit değiştirirken direksiyonu toplayamadan ve fren tertibatına başvuramadan geliş hızıyla kaldırıma çıkıp durağa ve duraktaki yayalara şiddetli şekilde çarpmasıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokarak bilinçli taksirle sebebiyet verdiği değerlendirilen kazada asli ve tam kusurlu olduğu kanaati ağırlık kazanmıştır."

        İfadesinde, kaza günü uyuşturucu etkisinde olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Adana'da Yusuf K'nin kullandığı dolmuşun 6 Nisan'da durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı. ​​​​​​​​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık

        Benzer Haberler

        Çaldığı motosikletle yakalandı, görüntüleri reddetti: O ben değilim
        Çaldığı motosikletle yakalandı, görüntüleri reddetti: O ben değilim
        Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise...
        Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise...
        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tut...
        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tut...
        Adana´da balkonda uyuyan çocuk, bacağına isabet eden yorgun mermiyle yarala...
        Adana´da balkonda uyuyan çocuk, bacağına isabet eden yorgun mermiyle yarala...
        Tufanbeyli'de sağanak etkili oldu
        Tufanbeyli'de sağanak etkili oldu
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı