Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin ve Osmaniye'de okullarda uyum eğitimi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de okullarda uyum eğitimi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye'de okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimine başlandı.

        Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.

        Aileleriyle Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'na giden çocuklar, öğretmenlerince karşılandı.

        Bilgilendirmenin ardından sınıflara alınan öğrenciler, arkadaşlarıyla tanıştı.

        - Mersin

        Mersin'de de çocuklar, uyum eğitimi çerçevesinde velileriyle okullarına gitti.

        Yenişehir İlkokulu'nda eğitmenler, ilk kez okullarına gelen öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi, aileleri bilgilendirdi.

        5 yaşındaki kızı Laren ile gelen Meral Yüceli, AA muhabirine, heyecanlı olduklarını söyledi.

        Kızına ilk eğitim gününde eşlik ettiğini belirten Yüceli, "Sosyalleşmesi, arkadaşlarıyla kaynaşması için ilk adımı attık. Öğretmenimiz çok ilgiliydi, mutlu olduk." dedi.

        - Osmaniye

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de de uyum eğitimi başladı.

        Güneysu İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından minik öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde sınıflarını inceledi.

        Çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

        Benzer Haberler

        Adana'da 4 dönüm kızılçam ormanı yandı
        Adana'da 4 dönüm kızılçam ormanı yandı
        Irmak, 3 gündür kayıp
        Irmak, 3 gündür kayıp
        Kızıyla ilişki iddiasıyla dövüp, bıçakla boğazından yaraladı
        Kızıyla ilişki iddiasıyla dövüp, bıçakla boğazından yaraladı
        Durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün kanında uyuşturucu çıktı
        Durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün kanında uyuşturucu çıktı
        Çaldığı motosikletle yakalandı, görüntüleri reddetti: O ben değilim
        Çaldığı motosikletle yakalandı, görüntüleri reddetti: O ben değilim
        Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise...
        Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski polise...