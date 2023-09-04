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        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:16
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        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Aydın Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve 8 arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

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