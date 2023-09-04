Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Giriş: 04.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:16
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Aydın Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve 8 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.