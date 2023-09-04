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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana Valisi Köşger'e ziyaret

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:02
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana Valisi Köşger'e ziyaret
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        Çelik, kentteki programları kapsamında ziyarette bulunduğu Vali Köşger'e, yeni görevinde başarılar diledi.

        Şeref defterini imzalayan Çelik, "Bu yeni dönemde Adana Valisi olarak görev yapacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendileri çok deneyimli devlet adamı, tecrübeli kamu yöneticisi. Bu nedenle Adana'mıza yeni dönemde büyük değerler katacağına inancımız tamdır." diye konuştu.

        - "Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olduğunu bir kere daha ispat ettiler"

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasından dolayı tebrik eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ülke olarak her alanda Türkiye Yüzyılı'na girmenin yeni başarılarıyla seviniyoruz, bununla gurur duyuyoruz. Dün, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Avrupa'nın en büyüğü olduğunu göstererek, Türkiye Yüzyılı'nın, kadınların yüzyılı olduğunu bir kere daha ispat etti. İnşallah biz de buralarda görev yapanlar olarak, Adana'mızın Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye Yüzyılı'nın da Adana'ya vereceği katkılar bakımından hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."

        Çelik, Adana'ya her gelen yöneticinin değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Sayın Valimizin bir şansı da Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında memleketimizde görev yapacak olmasıdır. Bereketli Çukurova'nın kendisine ve memleketimize bereket getirmesini diliyor, tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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