Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Adana Otogarı'nda ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü U.A'yı elinden ve boğazından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan U.A'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Zanlı, Şakir Paşa Polis Merkezine götürüldü.