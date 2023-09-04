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        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 19:07 Güncelleme: 04.09.2023 - 19:07
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        Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
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        Alınan bilgiye göre, 13 yaşındaki Irmak Ecrin Gülnaz, 1 Eylül'de Şambayadı Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

        Gülnaz'a ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine genç kızı arama çalışması başlatıldı.

        Anne Pınar Kömür (34), kızının 3 gün önce kardeşinin cep telefonunu ile evdeki bir çeyrek altını aldıktan sonra dışarı çıktığını ve bir daha da geri dönmediğini belirtti.

        Kömür, kızının hayatından endişe duyduğunu ifade etti.

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