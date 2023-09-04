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        Adana'da küçük yaştaki çocuğun kullandığı otomobilin sahibine 8 bin 190 lira ceza verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde küçük yaştaki çocuğun kullandığı otomobilin sahibine 8 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 21:16 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:16
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        Adana'da küçük yaştaki çocuğun kullandığı otomobilin sahibine 8 bin 190 lira ceza verildi
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        Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda 18 yaşından küçük bir çocuk, otomobil kullanırken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Polis ekiplerince durdurulan aracın sahibine 8 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

        Görüntüde, direksiyon başındaki çocuk, trafiğin yoğun olduğu bulvarda aracı kullanırken yanındaki iki çocuğun da sunrooftan kafalarını çıkarmaları yer alıyor.

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