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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 632 zanlıdan 79'u tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerinin geçen ay yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 632 şüpheliden 79'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:46
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 632 zanlıdan 79'u tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ağustosta kent genelinde operasyonlar düzenledi.

        Çalışmalarda 167 kilo 255 gram esrar, 19 kilo 684 gram sentetik uyuşturucu, 16 bin 770 uyuşturucu etkili hap, 5 bin 451 uyuşturucu hap, 1 kilo 577 gram eroin, 1 kilo 24 gram kokain, 430 kök Hint keneviri, ruhsatsız 52 tabanca ve 14 tüfek ele geçirdi.

        Operasyonlarda 632 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 79'u tutuklandı.

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