Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da metruk evde erkek cesedi bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki metruk bir evde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:01 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da metruk evde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde rahatsız edici koku gelen metruk evi kontrol eden vatandaşlar, koltukta oturur vaziyette bir erkek cesedi gördü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Adana'da tehditle ağabeyinin parasını gasbetmeye çalışan sanığa dava
        Adana'da tehditle ağabeyinin parasını gasbetmeye çalışan sanığa dava
        Aile yemeğinde amcasının vurduğu Elif de kurtarılamadı
        Aile yemeğinde amcasının vurduğu Elif de kurtarılamadı
        Adana'da amcasının tabancayla vurduğu 9 yaşındaki çocuk hastanede öldü
        Adana'da amcasının tabancayla vurduğu 9 yaşındaki çocuk hastanede öldü
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 632 zanlıdan 79'u tutuklandı...
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 632 zanlıdan 79'u tutuklandı...
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu: