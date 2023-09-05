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        TBB Başkanı Sağkan, Adana'da Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, barolar ve meslektaşlarının vereceği destekle bu dönemde olumlu gelişmeleri hayata geçirmeyi umut ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:27
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        TBB Başkanı Sağkan, Adana'da Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:
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        Sağkan, Adana Barosu Avukatlar Salonu'nda düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde, Türkiye'de 180 bin avukat, 27 bin stajyer avukat, 92 hukuk fakültesinde ise yaklaşık 120 bin öğrencinin bulunduğunu söyledi.

        Avukata yönelik şiddet olaylarına değinen Sağkan, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de çok acil bir savunma reformuna ihtiyaç vardır. Bu reform en başta meclisin iradesiyle avukatların sosyoekonomik durumlarının, avukatların içerisinde bulunduğu nitelik sorununun, hukuk fakültesi nitelik sorunu başta olmak üzere bahsettiğimiz ana problemlerin tamamını kapsayan ve çözüm önerilerini ortaya koyan bir irade ile mümkündür. İşte bunu yapmaya gayret ediyoruz. Adalet Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz."

        Avukatlar olarak kamu hizmeti yürüttüklerini belirten Sağkan, şöyle devam etti:

        "Bu ayın 7'sinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile yapacağımız Adalet Bakanının da katılacağı bir toplantıyla avukatlık kanunun bazı maddelerinde meslek alanlarının genişletilmesi, birçok mahkemede avukatla temsilin zorunlu olması gibi başlıklar olmak üzere çok değerli bir çalışmayı başlatacağız. Umut ediyorum ki 180 bin meslektaşımızın ve tüm barolarımızın vereceği destekle bu dönem bazı olumlu gelişmeleri hayata geçireceğiz."

        Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz da yeni adli yılın tüm meslektaşları için başarılı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

        Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve bazı avukatlar katıldı.

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