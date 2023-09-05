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        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:42
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        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
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        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçen hafta düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova Caddesi'nde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla denetim yaptı.

        Çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusunun yapıldığı uygulamada, aranan kişiler gözaltına alındı.

        "Huzur ve güven" uygulamalarının ileriki günlerde de süreceği öğrenildi.

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