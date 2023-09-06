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        Adana'da yanan araçtan ormana sıçrayan alevler söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde yanan otomobilden ormanlık alana sıçrayan alevler söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:20
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        Adana'da yanan araçtan ormana sıçrayan alevler söndürüldü
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        Alpu Mahallesi'nde Bayram Gökbudak idaresindeki otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.

        Gökbudak, beraberinde bulunan 2 kişiyle beraber otomobilden çıktıktan sonra durumu ihbar etti.

        LPG'li araçtaki patlamalar sonucu alevler, ormanlık alana sıçradı.

        Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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