Adana'da yanan araçtan ormana sıçrayan alevler söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde yanan otomobilden ormanlık alana sıçrayan alevler söndürüldü.
Giriş: 06.09.2023 - 00:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:20
Alpu Mahallesi'nde Bayram Gökbudak idaresindeki otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.
Gökbudak, beraberinde bulunan 2 kişiyle beraber otomobilden çıktıktan sonra durumu ihbar etti.
LPG'li araçtaki patlamalar sonucu alevler, ormanlık alana sıçradı.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.