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        Adana'da saklandığı çiftlik evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Adana'da, saklandığı çiftlik evinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:35
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        Adana'da saklandığı çiftlik evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yardımda bulunduğu iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası alan R.B'nin (51) merkez Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla kapıları kilitli müstakil evin damından adrese girdi.

        Evde saklanan R.B. ekiplerce gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, "B" serisi 1 dolar ve kullanılmamış cep telefonu ile hat ele geçirildi.

        Adana ve Mersin'de örgüte para kaynağı sağlayan grup içinde yer aldığı öne sürülen R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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