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        Adana'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:41
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        Adana'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanığa dava
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        Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde 31 Mart'ta Rıdvan Araz'ın sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 9 Mayıs'ta yakalanıp tutuklanan E.O. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü maktul Rıdvan Araz ile arkadaşı C.C.Y'nin uyuşturucu kullandıktan sonra diğer arkadaşları Ş.Y'nin ikametine gittikleri ve evin önünde sanık E.O. ile karşılaştıkları belirtildi.

        İddianamede, sanık E.O'nun Ş.Y'ye yönelik "ağabey bunları sakın eve alma" dediği ve devamında sanık E.O. ve maktul Rıdvan Araz arasında sözlü tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktulün yanında bulunan tabanca ile sanık E.O'yu bacağından yaraladığı, E.O'nun da üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile maktul Rıdvan Araz'a iki el ateş ettiği ve Araz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

        Sanık ve maktul arasında önceye dayalı husumet bulunmadığı da bildirilen iddianamede, sanık E.O'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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