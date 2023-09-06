Voleybolda TSYD Adana Şubesi Kupası, 20 yıl sonra yeniden organize edilecek

Son olarak 2003 yılında düzenlenen ve Gaziantepspor'un kazandığı TSYD Adana Şubesi Kupası, 20 yıl sonra tekrar organize ediliyor.

ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda ve Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde 15-17 Eylül'de düzenlenecek organizasyona Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, PTT, Karayolları ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop katılacak.

Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Lig öncesi yapılacak olan bu turnuvayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Çetin, organizasyona katılacak takımlara başarılar diledi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de 20 yıl sonra tekrar düzenlenecek kupa organizasyonunun heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Voleybola ilginin gittikçe arttığını ifade eden Hoşfikirer, şunları kaydetti:

"Temsilcimiz 'Çukurova'nın Sultanları' da bizi gururlandırıyor. 4 takımın katılacağı TSYD Adana Şubesi Kupası için emek veren herkese özellikle Başkan Soner Çetin'e teşekkür ediyoruz. Turnuvaya katılacak takımların teknik heyetine ve sporcularına başarılar diliyorum. Adanalıları da 3 gün sürecek olan turnuvadaki maçlara davet ediyoruz."​​​​​​​